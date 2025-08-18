"حمل فاشل" يدفع امرأة لاختطاف رضيع من مستشفى بالقاهرة

كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المعنية في قضية اختطاف امرأة مصرية لرضيع يبلغ من العمر 3 أشهر، عن مفاجأة صادمة إذ تبين أن المتهمة ارتكبت جريمتها بسبب فشل حملها ورغبتها في أن يكون لديها "طفل بديل".

وأدلت المتهمة، وهى زوجة شابة لم يسبق لها الإنجاب، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق أكدت فيها أنها "عاشت حالة من الصدمة إثر عدم اكتمال حملها وكان كل ما يعنيها هو تأثير تلك الصدمة في زوجها الذي كان ينتظر مجيء الطفل بفارغ الصبر"، وفق قولها.

وأضافت بعينين دامعتين أنها "انتهزت فرصة وجودها بأحد مستشفيات حي (حلمية الزيتون) بالقاهرة لتختطف طفلًا رضيعًا جاءت به أمه لتجري له فحوصات إثر إصابته بأنيميا حادة".

أخبار ذات علاقة شجاعة طفل يمني تنقذ شقيقته من الخطف باللحظة الأخيرة (فيديو)

وتابعت سرد الواقعة الصادمة قائلة إن "أم الرضيع استأذنتها أن تحمله على يديها قليلًا ريثما تذهب وتحصل على نتائح تحاليل الدم، فما كان من المتهمة إلا أن تسللت خارجة من المستشفى ومعها الطفل".

وأوضحت أنها كانت تخطط لاحتجازه في مكان آمن وتقديم كافة أشكال الرعاية له، ثم تقدمه لزوجها بعد أشهر قليلة على أنه ابنهما، بعد أن تكون افتعلت واقعة ولادة وهمية بعيدًا عن أعين الزوج.

وجددت السلطات المعنية حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، فيما تواجه عقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات، بحسب خبراء قانونيين.