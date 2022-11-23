عدَّاء بريطاني.. أول رائد فضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم

اختارت وكالة الفضاء الأوروبية، اليوم الأربعاء، أول رائد فضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة على الإطلاق في خطوة هائلة نحو السماح للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية بالعمل والعيش في الفضاء.

وقالت الوكالة، التي تضم 22 دولة، إنها اختارت العدَّاء البارالمبي البريطاني "جون ماكفال" ضمن مجموعة جديدة تم اختيارها للتدريب كي يصبح أفرادها رواد فضاء.

وسيشارك "ماكفال" في دراسة جدوى مصممة بطريقة تسمح للوكالة بتقييم الظروف اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في مهمات مستقبلية في الفضاء.

وسينضم "ماكفال" إلى 5 رواد فضاء جدد في بداية مشوارهم المهني و 11 احتياطيًا في التدريب بعد أن قامت وكالة الفضاء الأوروبية بتجديد صفوف رواد الفضاء لأول مرة منذ العام 2009.

وقالت الوكالة إن "ماكفال" سيعمل مع مهندسيها لفهم التغييرات اللازمة في الأجهزة لفتح رحلات فضاء احترافية لمجموعة أوسع من المرشحين المؤهلين.

وتعرض "ماكفال" لحادث دراجة نارية أدى إلى بتر ساقه اليمنى عندما كان عمره 19 عامًا، وفاز بالميدالية البرونزية في سباق مسافة 100 متر في دورة الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة في بكين العام 2008.