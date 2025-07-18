صدمة في الهند.. العثور على عائلة روسية اختبأت 7 سنوات داخل كهف معزول (صور)

عثرت السلطات الهندية على امرأة روسية تدعى نينا كوتينا (40 عاماً) وطفلتيها داخل كهف معزول في غابات ولاية كارناتاكا جنوبي الهند، حيث قضت الأسرة 7 سنوات بعيدة عن الحياة المدنية والعالم الخارجي.

وكانت الأم تعيش مع طفلتيها (6 و4 سنوات) في ظروف صعبة وسط الطبيعة، في منطقة "راماتيرثا هيل" السياحية المعروفة بمخاطر الانهيارات الأرضية.

وذكرت "سي إن إن" أن إقامة نينا في الهند تعد غير قانونية منذ انتهاء تأشيرتها العام 2017، فيما تعيش الأسرة في عزلة تامة بلا وثائق رسمية.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام محلية، أوضحت الأم أن هدفها كان منح طفلتَيها فرصة للعيش بالقرب من الطبيعة، والاستمتاع بأنشطة مثل السباحة في الشلالات، والرسم، وصناعة الفخار، معتبرةً أن حياتهنّ كانت سعيدة رغم الظروف القاسية. وقالت: "لم نكن نعاني، بل كنا سعداء، ولم تشعر طفلتاي بالخوف أو الحزن".

وكشفت نينا أنها تنقلت بين 4 دول قبل وصولها إلى الهند، العام 2017، ورفضت العودة إلى نمط الحياة المدنية.

في المقابل، أعربت الشرطة الهندية عن قلقها بسبب غياب الوثائق الرسمية للأسرة، وعدم وضوح مكان ولادة الطفلتين أو حيازتهما لجوازات سفر، كما أشارت إلى أن الأسرة فقدت ابنًا سابقًا في ولاية غوا.

وأعرب قائد الشرطة المحلية، نارايانا، عن صدمته من قدرة الأسرة على العيش في الكهوف بهذه الطريقة مع أطفال، واصفًا الأمر بـ"المذهل والخطير"، مشددًا على أن بقاء الأسرة دون علم السلطات يشكل تهديدًا أمنيًا.

ونُقلت نينا وطفلتاها إلى مركز احتجاز للأجانب غير الشرعيين، حيث تُستكمل إجراءات ترحيلهم إلى روسيا. بدورها، أكدت السفارة الروسية في الهند تواصلها مع الأسرة وتقديمها الدعم القنصلي واللوجستي لمعالجة القضية.