"ضاضوس" يتصدر مداخيل قاعات السينما في المغرب

تصدّر الفيلم السينمائي المغربي "ضاضوس" شباك التذاكر بدور العرض المغربية، بعد أن حقق إيرادات بقيمة 8 ملايين و706 آلاف درهم (أزيد من 800 ألف دولار)، ليصبح الفيلم الأعلى من حيث العوائد في العام 2023.

وحسب إحصائيات حديثة للمركز السينمائي في المغرب (حكومي)، فإن فيلم "ضاضوس" استقطب عدداً كبيراً من عشاق الأفلام المغربية إلى القاعات السينمائية، إذ سجل حضور أزيد من 164 ألف شخص.

أخبار ذات علاقة "الشرقي والغربي" يعيد الفنان المغربي الهاشمي بنعمر للدراما

ومحلياً، تفوق الفيلم المغربي على مجموعة من الأفلام العالمية التي حققت نجاحا عالميا كبيرا، أبرزها فيلم "باربي" والذي حل في المرتبة الثالثة بإيرادات بلغت 4 ملايين و879 ألف درهم (أزيد من 400 ألف دولار).

ووفق المصدر ذاته، فإن إيرادات 30 فيلما الأكثر تحقيقا للأرباح في القاعات السينمائية المغربية عام 2023 - تضم القائمة أفلاما مغربية وأخرى أجنبية - بلغت 63 مليوناً و193 ألف درهم (أزيد من 6 ملايين دولار).

ويشارك في هذا الفيلم الطويل والذي يكتسي حلة فكاهية لا تخلو من "الأكشن" والمغامرات، ثلة من الفنانين المغاربة، إذ جسد بطولته إلى جانب رفيق بوبكر كل من ماجدولين الإدريسي، وابتسام العروسي، ومهدي فولان، وجميلة الهوني، وساندية تاج الدين.

ويحكي الفيلم قصة شاب يدعى "ضاضوس" يعاني من اضطراب نفسي شديد، يجعله يمزج بين الماضي والحاضر - جسّد الدور الممثل رفيق بوبكر- إذ يحاول العودة إلى ميدان الإجرام، لكن هذه المرة من أجل تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.

ويخوض "ضاضوس" العديد من المغامرات التي تقوده إلى القيام بأعمال نصب، إذ قرر بعد إطلاق سراحه من السجن العودة إلى ممارسة الاحتيال، لكن مع مشاريع أكبر وخطط مدروسة للوصول إلى أهدافه، وهو ما دفعه إلى تجنيد 4 نساء يعشن ظروفا قاسية لمساعدته في تنفيذ خططه، لتتوالى الأحداث في قالب فكاهي مشوق.

وحسب معطيات كشف عنها المركز السينمائي المغربي في تقرير خاص بحصيلة الأعمال السينمائية المغربية لسنة 2023، فقد تم إنتاج 34 فيلما طويلا مغربيا خلال السنة الماضية، مشيراً إلى أن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ السينما المغربية.