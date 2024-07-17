مبادرة فريدة.. سياحة مجانية لذوي الدخل المحدود في عُمان

أعلنت شركة خاصة في عُمان، الثلاثاء، عن تقديم تذاكر سفر مجانية ومبالغ مالية لرحلات سياحية تستهدف الأشخاص العاجزين عن السفر من مواطني السلطنة الخليجية التي تشتهر بالكثير من وجهات السياحة.

وخصصت الشركة هديتها تلك، لمئة شخص من الذين يتلقون مساعدات من مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية التي تقدم رواتب شهرية لفئة المحتاجين.

وقال مالك الشركة، ويدعى حمود النهدي، وهو شخصية معروفة في البلاد، إن شركته ستتكفل بتذكرة السفر إلى مئة شخص للسفر إلى صلالة، إحدى أشهر وجهات السياحة العمانية، بجانب مبلغ 50 ريالاً عمانياً (نحو 130 دولاراً) لكل شخص.

وأعلن النهدي عبر حسابه في "سناب شات" عن المساعدة التي يتاح للراغبين بالتقدم للحصول عليها، إرسال بياناتهم عبر بريد إلكتروني خصصته الشركة لاستقبال الطلبات طوال ثلاثة أيام.

ووجدت مبادرة النهدي تفاعلاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي في عُمان، إذ عادةً ما ترتبط التبرعات والمساعدات لذوي الدخل المحدود، باحتياجات أساسية تتعلق بالمسكن والمأكل والمشرب، ولا تشمل الكماليات، مثل السياحة.

وتقدم مؤسسة الضمان الاجتماعي العمانية، المساعدات المادية لفئات المواطنين داخل السلطنة أو خارجها، ممن ليس لديهم معيل أو قريب ملتزم بتحمل تكاليف العائلة، مثل: الأيتام، الأرامل، المطلقات، غير المتزوجات، أسرة السجين، العجزة، المهجورات، الشيخوخة، وفئات أخرى.