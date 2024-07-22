أدين ناثان بريدجز، 34 عامًا، بجريمة قتل من الدرجة الأولى في حادثة وفاة ابن صديقته "بلو رولاند" البالغ من العمر خمس سنوات، إذ أطلقت المحكمة مؤخرا عليه حكما بالسجن لمدة 60 عامًا.

وفي تفاصيل الحادثة، أقدم ناثان في سبتمبر عام 2022، على إغراق ابن صديقته في المرحاض، وأخفى جثته تحت ألواح الأرضية.

وتم اكتشاف جثة الطفل بعد ثلاثة أشهر من الحادثة، وذلك في يوم عيد ميلاده السادس.

وأشارت الوثائق إلى أن القاتل ناثان بريدجز استثار الطفل بوضع إصبعه في فمه، فعضه الطفل بيده، فأخذه المجرم إلى الحمام وغمر رأسه في المرحاض حتى الغرق. وبعد ذلك، حفر بريدجز ثقبًا في الأرضية الخشبية للمنزل، ودفن جثة الطفل الملفوفة بأكياس بلاستيكية ومغطاة ببطانية.

وبينما حكم على بريدجز بالسجن 60 عامًا، تواجه والدة الطفل آشلي رولاند عدة تهم خطيرة تشمل القتل العمد، والسماح بإساءة معاملة الأطفال، وإساءة استخدام الجثة، والتلاعب بالأدلة المادية، وتعريض رفاهية ابنها القاصر للخطر، والضرب.