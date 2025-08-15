أمريكا.. اعتقال رجل "مجنون" عذب جيرانه بأصوات أبواق القطارات (فيديو)

ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية لوس أنجلوس القبض على صاحب منزل وصفته بـ"المجنون"، عذب جيرانه بإطلاق أبواق القطار التي يسمعها الناس من على بعد أميال، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، اليوم الجمعة.

وقبل أن تلقي الشرطة القبض غاري بويادزايان، هدد الرجل جيرانه باستمرار قائلاً "سأستمر في النفخ"، إلا أن اقتحام الشرطة الأمريكية لمنزله أوقف ازعاجه وتهديداته.

ووفق الصحيفة الأمريكية "ظل رجل مصاب بجنون العظمة في لوس أنجلوس يطلق أبواقًا صاخبة يمكن سماعها على بعد أميال لعدة دقائق كل يوم، متعهداً بمواصلة النفخ حتى بعد إلقاء القبض عليه أخيرًا".

وبحسب الصحيفة، فإن غاري بويادزيان، البالغ من العمر 50 عامًا، كان يعذب جيرانه بصوت عالٍ يصم الآذان منذ شهر يونيو على الأقل، حيث عثر رجال الشرطة على "10 أبواق" عندما ركلوا بابه أخيرًا يوم الأربعاء.

وقال أحد الجيران الغاضب روبرت دونوفان عن الأبواق، بما في ذلك بعض الأبواق المثبتة على الأشجار في المقدمة: "إنها بوق هواء القطار الذي يصل مداه إلى 3 أميال ونصف".

وبدأ بويادزيان في إطلاق أبواق السيارات كل عصر، ثم يغلقها عند وصول الشرطة فقط لكي يطلق إنذار منزله، وفقًا لجيرانه.

وذكر الكابتن كريستوفر: "صادرنا عشرة أبواق. تبدو وكأنها أبواق قطارات تعمل بضاغط هواء".