اتهام أم بالقتل بعد وفاة بناتها الأربع في حريق مأساوي

حريق منزل المصدر: istock
إرم نيوز
أثارت حادثة وفاة 4 أطفال بحريق منزل في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية الجدل، وذلك بعد أن استجابت الشرطة لبلاغ من أم تدعى ريغان باورز (28 عامًا) عن اشتعال النيران في منزلها وبقاء بناتها الأربع داخله. 

ووصلت فرق الإنقاذ إلى الموقع لتجد المنزل مشتعلًا بالكامل؛ ما حال دون دخولهم لإنقاذ الأطفال.

وكشفت التحقيقات وفقًا لصحيفة "ميرور"، أن باورز كانت تركت أطفالها، الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وسبعة أعوام، بمفردهم في المنزل تحت رعاية طفل يبلغ من العمر 11 عامًا. 

على إثر ذلك، اعتُقلت باورز ووجِّهت إليها أربع تهم بالقتل غير العمد، وأربع تهم أخرى بإساءة معاملة أطفال عن طريق الإهمال الجسيم، ومن المتوقع أن تواجه عقوبة تصل إلى أكثر من 59 شهرًا لكل تهمة قتل، و88 شهرًا لكل تهمة إساءة معاملة، بحسب ما أعلنته المحكمة في جلستها الأولى.

وفي بيان مشترك، وصف مسؤولون من الشرطة والدفاع المدني المأساة بأنها صادمة للمجتمع المحلي، داعين إلى التضامن مع العائلة المتضررة، مؤكدين أن باورز لا تزال بريئة حتى تثبت إدانتها.

