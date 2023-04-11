الأردن.. فقدان قائد دورية عسكرية جرفته السيول في وادي عربة

وتشهد مناطق في الأردن منذ صباح الاثنين، أمطارا غزيرة نادرة لهذا الوقت من العام، ما تسبب بتشكل السيول خاصة بالمناطق الجنوبية.

ونقل بيان للجيش الأردني، عن مصدر عسكري قوله صباح الثلاثاء، إنه "في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الاثنين، جرفت السيول آلية عسكرية أثناء الواجب الرسمي لإحدى وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية في منطقة وادي عربه أثناء تفقد الوظائف على الواجهة الحدودية".

وأضاف المصدر، أن "السيول المفاجئة جرفت وسحبت الآلية وبداخلها مسؤول الآلية وسائقها".

ولفت إلى أن عمليات البحث والتفتيش أسفرت عن العثور على الآلية وسائقها، رغم "صعوبة التضاريس، وغزارة الأمطار في المنطقة".

وأكد المصدر، أن "عمليات التفتيش مستمرة للبحث عن مسؤول الدورية".

وأشار إلى أن الجيش الأردني، سينشر "المعلومات حال ورودها أولا بأول، بعد التأكد من تطورات الأحداث على الأرض"، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية هي المصدر الوحيد للأخبار المتعلقة بها.

وفي هذه الأثناء، نفت مديرية الأمن العام الأردنية، قائمة أسماء يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنهم ركاب حافلة جرفتها السيول جنوب البلاد.

ودعت إلى عدم تداول "مثل تلك الأخبار دون الرجوع لمصادرها الرسمية والتأكد منها".