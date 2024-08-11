في تطورات أزمتها مع الشركة، أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب انتهاء تعاقدها رسميا مع "روتانا".

وأكدت شيرين في بيان، أنها قامت بسداد الشرط الجزائي للشركة وقيمته 5 ملايين جنيه، بموجب شيك مقبول الدفع، بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى بعد تسريب أغنية "بحلف لك" عن طريق شركة أخرى.

وأوضح البيان أنه لم يعد لدى الشركة الحق في الاعتراض على أي تعاقد تبرمه شيرين مع أي جهة إنتاجية أخرى، أو الزج باسمها في أي قضايا أخرى، أو إبلاغ الجهات الإنتاجية بأنها ما زال تعاقدها مع روتانا سارياً وهو أمر عار تماماً من الصحة، بحسب نص البيان.

محامي شيرين يرد

من جانبه، أكد ياسر قنطوش المستشار القانوني والمحامي الخاص لشيرين عبد الوهاب أن فسخ التعاقد تم بالفعل منذ أن دفعت الفنانة الشرط الجزائي، مشيرا إلى أنه حال إخلال أي من الطرفين بأي من التزاماته التعاقدية، يسدد الطرف المخل للطرف الآخر مبلغاً وقدره 5 ملايين جنيه كالتزام بدلي، بحسب نص التعاقد.

وأضاف أن الفنانة تعاقدت مع روتانا في شهر يناير عام 2019 بموجب عقد رسمي مدته ثلاث سنوات، تنتهي في يناير عام 2022، موضحا أن البند الرابع من العقد نص على ذلك بالتحديد، الأمر الذي ينهي أي قضية أو دعوى قضائية من جهة روتانا ضد موكلته.

وكانت شيرين عبد الوهاب اتهمت شركة "روتانا" للإنتاج الفني بتعمد تدميرها وتعطيل مسيرتها لأسباب غير مفهومة، مؤكدة أن الشركة تستهدفها بشكل شخصي وتحاربها دون غيرها من الفنانين.

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وقالت شيرين إنها تعاقدت مع شركة أخرى، ومن المفترض أن يتم طرح أعمالها الغنائية الجديدة قريبا، إلا أنها فوجئت بشركة روتانا تحذر الشركة الأخرى، وتؤكد لها أن تعاقدها مع شيرين باطل، ويدخلها تحت طائلة القانون.

واستغربت شيرين موقف الشركة في ظل قيامها بتسديد مبلغ 8 ملايين جنيه للشركة قيمة الشرط الجزائي، موضحة أن الشركة ما تزال رغم ذلك تؤكد عدم انتهاء التعاقد بين الطرفين.