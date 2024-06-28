خالد يوسف يدافع عن "المشاهد الجريئة" في "ولاد رزق"‎

دافع المخرج المصري خالد يوسف عن فيلم "ولاد رزق"، الجزء الثالث، في وجه ما تعرض له العمل من انتقادات بسبب تضمنه "مشاهد جريئة".

وقال خالد يوسف إن الادعاء بالإساءة لسمعة مصر لمجرد أن هناك مظاهر للفقر أو كباريه أو ألفاظا خارجة وخلافه يعد تهمة معلبة قديمة طالت معظم المخرجين.

وأكد أن هذه التهمة تنطوي على "ضيق أفق شديد" وعدم فهم لطبيعة ومهمة الفن السابع.

وأضاف عبر منشور على صفحته بموقع " فيسبوك" أنه في "السينما الأمريكية مثلًا نصف إنتاجها المعتد به يتحدث عن الفقر وأحياء الفقراء وبها كل الألفاظ والمشاهد الخارجة ولم يتهمها أحد بالإساءة لسمعة أمريكا".

وسبق أن علق بطل الفيلم أحمد عز على بعض الألفاظ الواردة بالسيناريو، مؤكدا أنه لا يعتبرها ألفاظا خارجة، وإنما يمكن أن تكون بها إيحاءات وفي كل الأحوال هي لا تختلف عما يقال في الشارع أو عما قيل في الأجزاء السابقة من العمل.

ويمزج الفيلم بين الأكشن والكوميديا وفق تقنيات إبهار عالية المستوى ويعد الأعلى من حيث الإيرادات في تاريخ السينما المصرية بعد تحقيقه ما يقرب من 180 مليون جنيه حتى الآن.

ويشارك في بطولته عمرو يوسف، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح وهو من إخراج طارق العريان، تأليف صلاح الجهيني.