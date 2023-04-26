بسبب متحول.. شركة أمريكية تخسر 6 مليارات دولار

انخفضت مبيعات أشهر مشروب بيرة كحولية في الولايات المتحدة "Bud Light" بنسبة 17%، وخسرت الشركة 6 مليارات دولار من قيمتها السوقية في غضون 6 أيام، بسبب مقطع فيديو لـ"متحول" يدعى ديلان مولفاني، تعاونت معه الشركة ليكون الوجه الإعلامي والمسوق لها، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وفي مقطع الفيديو ظهر المتحول مولفاني وهو يشرب بيرة الشركة مع وصفها بأنها "ربما تكون أفضل هدية على الإطلاق".

ويبدو أن استعانة الشركة بمتحول للدعاية قد أثار غضبًا واسعًا بين الأمريكيين المحافظين، وانتشرت على شبكة الإنترنت دعوات لمقاطعة بيرة الشركة شارك فيها نجوم ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي.