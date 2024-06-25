تطالب بتعويض ضخم.. ساندرا فارس تكشف علاقة طليقها بوفاتها "المزعومة"

كشفت البلوغر ومدونة الموضة المصرية ساندرا فارس، الاثنين، تفاصيل مثيرة عن أزمتها مع "فيسبوك" التي نشبت بعد وضع شارة "متوفاة" على حساباتها بالمنصة رغم أنها على قيد الحياة.

وذكرت ساندرا فارس أنها ستطلب عبر محاميها تعويضاً ضخماً من "فيسبوك" بقيمة 5 ملايين دولار، مقابل الضرر النفسي الواقع عليها، حيث أكد لها وجود فرصة كبيرة لكسب هذه القضية.

وأكدت إصرارها على استكمال قضيتها مع "فيسبوك" وأنها قد تسافر إلى أمريكا لاستكمال إجراءات التقاضي إذا تطلب الأمر، للحصول على حقها من الشركة، وفق "العربية".

وشددت أنه كان يجب على إدارة "فيسبوك" التحقق، قبل وضع شارة "الوفاة" على حساباتها والإضرار بمصالحها، محملة الشركة مسؤولية هذا الخطأ الكبير والضرر النفسي والمادي الذي وقع عليها.

وحول هوية المتسبب بتلك الأزمة، قالت ساندرا إن لديها شكوكاً حول هوية الشخص الذي قدم مستندات مزورة لإثبات وفاتها لدى إدارة "فيسبوك"، مؤكدة عدم جزمها بذلك حالياً.

ورجحت أن يكون الأمر مرتبطاً بـ "أحد المنافسين" حيث كانت تحضر لحدث "كبير" الشهر المقبل، وجاءت أزمة وضع شارة "الوفاة" على حساباتها لتمنعها من استكمال تحضيراتها للترويج للحدث.

وأكدت أن الأمر متعمد بهدف الإيذاء، حيث أن المشتبه به أصر على الإضرار بمصالحها، حيث عمد إلى التسبب بوضع شارة "الوفاة" على حسابها الآخر بعد 4 أيام من الحساب الأول.

ونفت ساندرا أن يكون طليقها على علاقة بهذا الأمر، مؤكدة أنها على علاقة طيبة به منذ الانفصال، لافتة إلى أنه تلقى اتصالات لتقديم التعزية بوفاتها.