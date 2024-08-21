تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية تغريدة على منصة إكس، " تويتر سابقًا"، تزعم أن الفنان المصري عمرو مصطفى تشمّت في مواطنه الفنان محمد فؤاد بعد واقعة مشاجرة الأخير مع طبيب مصري في مستشفى عين شمس التخصصي، رغم أن التغريدة لم تُشر إلى أي أسماء أو أشخاص.

وجاء في التدوينة المنسوبة لعمرو مصطفى قوله: "لن أصدق أن أي طبيب يدخل عليه مريض، ويرفض أن يعالجه في مستشفى مثل عين شمس التخصصي.. انسوا."

وتبين أن التغريدة المتداولة تعود إلى حساب طبيب مصري يُدعى عمرو مصطفى، وليس عمرو مصطفى المطرب والملحن المعروف.

وأوضح مصطفى في تصريحات إعلامية أنه ليس لديه أي حسابات رسمية على منصة "إكس"، وأن كل ما يود التعليق عليه يكون عبر حسابه على موقع "فيسبوك" فقط.

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وكان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، ذكر في بيان رسمي أن محمد فؤاد وصل إلى مستشفى عين شمس، وقال له نصًّا إنه وجد طبيبًا يقف ويكتب على أوراق، وألقى عليه السلام مرة وأكثر، بل مدَّ يده لمصافحته، ولم يُعره الطبيب أيَّ اهتمام، ثم طلبت منه إحدى الممرضات إيداع مبلغ 70 ألف جنيه تحت حساب المستشفى، فقال لها حاضر، وكان كل همه أن يسأل عن حالة شقيقه، وماذا ألمَّ به وأسباب دخوله لغرفة العمليات، فقال للطبيب: "كان الله في عونك، شكلك لسه صاحي من النوم، ممكن أعرف حالة شقيقي"، فما كان من السيد الطبيب إلا أن قال: "هاتوا الأمن يرمي البتاع ده بره"، في إشارة إلى فؤاد.

وأعربت جامعة عين شمس، في المقابل، عن استيائها وإدانتها لما قام به الفنان محمد فؤاد من الاعتداء على الأطقم الطبية في مستشفى عين شمس التخصصي التابع لها، معلنة أنهم تقدموا ببلاغ، وأُحِيل للنيابة العامة للتحقيق فيه.