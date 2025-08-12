طفل صيني يخسّر عائلته مبلغا ضخما بسبب "لابوبو" (صور)

تعرض منزل مؤثر صيني شهير لأضرار جسيمة بعد أن تسبب صبي صغير في تحطيم سقف زجاجي وثريا كريستالية فاخرة بقيمة تجاوزت 400 ألف يوان (حوالي 56 ألف دولار أمريكي)، إثر غضبه من رفض طلبه للحصول على لعبة "لابوبو".

وكشف المؤثر المعروف باسم "ليتل أزهينغ"، عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الصبي، الذي زاره مع أحد أقاربه، غضب عندما رفضوا منحه دمية "لابوبو" المزينة بمجوهرات ثمينة، فبدأ بإثارة الفوضى والبكاء.

وفي نوبة غضب، قام الطفل برمي جهاز تحكم عن بعد في الهواء، مما أدى إلى تحطيم سقف غرفة المعيشة المصنوع من زجاج المرايا، بقيمة تقديرية تصل إلى 100 ألف يوان (14 ألف دولار)، بالإضافة إلى تدمير ثريا كريستالية إيطالية فاخرة تُقدر قيمتها بـ 300 ألف يوان.

ونشر المؤثر صورا تظهر شظايا الزجاج متناثرة على الأرض، مؤكداً أن إصلاح السقف يتطلب استبدال جميع الألواح الزجاجية.

رغم حجم الأضرار، لم يُبدِ الصبي أي ندم، فيما طلب والداه من المؤثر عدم مشاركة الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، بحجة خوفهما من تأثير ذلك على مزاج الطفل.

وذكر والداه أنهما لا يستطيعان تحمل تكاليف الإصلاح، وعرضا دفع 20 ألف يوان (2800 دولار) على أقساط، مؤكدين أنهما مستعدان لبيع كل ممتلكاتهما لتغطية هذا المبلغ.

وعبر المؤثر عن استيائه من محاولة الوالدين استخدام قرابتهما كوسيلة ضغط عاطفي، واصفا الأمر بأنه تجاوز للحدود.

وأثارت الحادثة جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في الصين، حيث اعتبرها البعض نتيجة لأساليب التربية، بينما دعا آخرون إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لتعليم الطفل مسؤولية أفعاله.