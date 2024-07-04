كلاب أمام مراكز الاقتراع.. البريطانيون يحافظون على عاداتهم في الانتخابات (صور)

مع انطلاق الانتخابات في بريطانيا اليوم الخميس، لم يكن المواطنون وحدهم يقفون في الطوابير خارج مراكز الاقتراع، إذ كانت كلابهم تنتظرهم أيضًا لحين الإدلاء بأصواتهم.

ويعد اصطحاب الحيوانات الأليفة إلى مراكز الاقتراع أمرًا شائعًا عند البريطانيين في كل انتخابات تشهدها بلادهم منذ سنوات.

وحرص الناخبون على التقاط الصور لكلابهم وهي تقف أمام مراكز الاقتراع، وقاموا بمشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت الوسم (#dogsatpollingstations).



وتوجه الناخبون في كل أنحاء المملكة المتحدة الخميس، إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في انتخابات تشريعية يُتوقع أن تشهد فوز حزب العمّال وخروجًا تاريخيًا للمحافظين من السلطة بعدما استمروا في الحكم منذ العام 2010.



وأكد رئيس الوزراء ريشي سوناك أن الهدف حاليًا هو منع حزب العمّال من تحقيق "غالبية ساحقة".

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وتشير استطلاعات الرأي إلى خسارة تاريخية تنتظر حزب المحافظين لصالح خصمه حزب العمال.

وتوقعت تقارير أن يكلف الملك تشارلز الثالث الجمعة كير ستارمر زعيم حزب العمّال والمحامي السابق البالغ 61 عامًا بتشكيل الحكومة، في حال عدم حصول أي مفاجآت.

ويأتي سقوط المحافظين المتوقع بالتزامن مع صعود اليمين المتطرف في أوروبا، وتصاعد فرص الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض.