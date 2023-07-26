تعرف عليها.. آداب وسلوكيات على السائح مراعاتها لدى زيارة اليابان

إذا كنتم تخططون لرحلة إلى اليابان، فيجب أن تكونوا على دراية تامة بمفهومين مهمين في ثقافة هذه البلاد، وهما "Omotenashi"؛ أي أن يكون المرء مهذباً ومضيافاً، و"Omoiyari"، وهي فكرة التعاطف مع احتياجات وراحة الآخرين حوله.

وهذان المفهومان الأساسيان يساعدان في التعرّف على قواعد آداب السلوك لدى اليابانيين المشهورين بتهذيبهم.

ويبدو في الفترة الأخيرة أن الشعب الياباني أعرب عن إحباطه من افتقار السيّاح إلى اللباقة، وتصرفهم بشكل غير مهذب.

وفي هذا السياق، يقول شوهي أكاهوشي رئيس دائرة المؤتمرات والسياحة في مدينة كيوتو التاريخية: "لا شك أن الزيادة في عدد السياح كان لها تأثير على الحياة اليومية لمواطني كيوتو، لكن لدينا العديد من الحملات الإعلانية المستمرة التي تروّج لتصرفات أفضل بين السياح".