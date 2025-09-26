logo
لدغة كوبرا تقتل متطوعا خلال عرض علني في الهند (فيديو)

تعبيريةالمصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز

لقي متطوع في خط مساعدة الثعابين مصرعه بعد أن لدغته كوبرا خلال عرض علني في قرية سينديكيلا بمنطقة بالانجير، أوديشا. المتوفى، سانتوش تشاندا، كان معروفًا بمهاراته في التعامل مع الثعابين، وكان السكان المحليون يستعينون به عند تسلل الزواحف إلى المنازل.

ووفقًا لشهود عيان، استُدعي سانتوش، مساء الأربعاء، للقبض على كوبرا دخل منزل أحد القرويين. وبعد إنقاذ الثعبان، أخذ سانتوش الكوبرا إلى ساحة القرية لإظهار مهاراته أمام الحضور، حيث تعرض للدغة في لسانه.

نُقل على الفور إلى مستشفى بهاوانيباتنا في حالة حرجة، لكن الأطباء أعلنوا وفاته بعد وقت قصير.

وأثار الحادث صدمة كبيرة في المجتمع، إذ كان سانتوش محل تقدير لشجاعته وتطوعه في حماية السكان من الثعابين.

وحذّر خبراء الحياة البرية ومسؤولو الصحة من خطورة استخدام الثعابين السامة في العروض الترفيهية، مؤكدين أن سلوكها لا يمكن التنبؤ به. كما دعوا الجمهور للإبلاغ عن أي ظهور للثعابين للسلطات المختصة وتجنب التعامل معها دون تدريب مهني.

