للمرة الأولى.. الأردن يجيز عرض فيلم باربي

أجازت هيئة الإعلام في الأردن (رسمية) عرض فيلم باربي للمرة الأولى الخميس، رغم إثارته جدلا واسعا في عدد من الدول العربية.

ونقلت قناة "المملكة" عن مصدر مطلع في هيئة الإعلام، بأن الفيلم سيعرض للمرة الأولى اليوم الخميس في أحد دور السينما في العاصمة الأردنية عمّان.

وأكد المصدر، بأن الفيلم "خضع للتقييم من قبل هيئة الإعلام، وإثر ذلك أجيز عرضه في الأردن".

يذكر بأن فيلم "باربي" أثار جدلا واسعا، بسبب تضمنه مشاهد وصفت بأنها تتعارض مع قيم وأخلاق المجتمعات العربية والإسلامية.

وفي وقت سابق من شهر أغسطس آب الجاري، أعلن رئيس لجنة الرقابة على الأفلام السينمائية في الكويت، لافي السبيعي، منع عرض فيلم باربي في البلاد، وذلك بعد الجدل الذي رافق الفيلم في العالم العربي.

ويأتي المنع بحسب السبيعي بسبب تضمن الفيلم أفكارا تشجع على "سلوك غير مقبول"، وتقديمه رسالة "تشوه قيم المجتمع السائدة".

وكان من المقرر أن يتاح الفيلم في دور العرض بحلول 31 أغسطس/ آب الحالي، لكن اللجنة قامت بتوجيه طلب إلى الشركة المنتجة بحذف مشاهد من الفيلم قبل إجازة عرضه، "ولكن تقرر منعه ومنع أي فيلم يتعارض مع القيم والعادات".

وقبل ذلك، بدأ وزير الثقافة اللبناني، محمد المرتضى، تحركا لمنع عرض فيلم "باربي" في البلاد، مؤكدا أنه يروج للمثلية والتحول الجنسي، ويتعارض مع القيم، بحسب قوله.

ونشر المرتضى قرارا يناشد فيه جهاز الأمن العام اللبناني، المسؤول عن قرارات الرقابة في البلاد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عرض الفيلم.

وأصبح فيلم "باربي" من إنتاج "وورنر براذرز"، أول عمل من إخراج امرأة، تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار، وفق تقديرات لمجموعة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.