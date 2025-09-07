logo
منوعات

الشرع يحضر تخرج زوجته من جامعة إدلب.. ماذا قالت لطيفة الدروبي؟ (فيديو)

الشرع يحضر حفل تخرج زوجته لطيفة الدروبي من جامعة إدلب
إرم نيوز
07 سبتمبر 2025، 11:13 ص

احتفلت جامعة إدلب، اليوم الأحد، بتخريج دفعة جديدة من طلبتها، من بينهم طلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وذلك بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.

وشهد الحفل مشاركة رسمية وجامعية واسعة، حيث حضر الرئيس السوري برفقة عدد من المسؤولين وأعضاء الهيئة التدريسية.

وكان من بين الخريجين عقيلة الرئيس، لطيفة الدروبي، التي نالت شهادتها من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بحسب ما صرّح به مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام، علي الرفاعي.

وبلغ إجمالي عدد الخريجين في جامعة إدلب هذا العام 2029 طالباً وطالبة من مختلف الكليات.

وألقت لطيفة الدروبي كلمة، خلال حفل تخرجها، قالت فيه: "في هذا اليوم الاستثنائي، أكون معكم اليوم لا كسيدة أولى بل كطالبة سورية حملت في قلبها حلمها وسارت إليه رغم التحديات، لتتم مسيرتها العلمية في جامعة إدلب الغالية.. أقف اليوم على أرض صمدت.. أرض جرحتها الحرب.. واحتضنت آلاف القصص التي تنبض بالحياة".

