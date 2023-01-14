يعود تاريخها إلى 110 آلاف عام.. وزارة الثقافة المغربية تعرض بقايا عظمية لـ "أسد الأطلس"

عرضت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، مساء الجمعة، بقايا عظمية لـ"أسد الأطلس" يعود تاريخها إلى نحو 110 آلاف سنة.

جاء ذلك ضمن فعاليات معرض "أسد الأطلس.. أصداء زئير يمتد لآلاف السنين"، والذي احتضنته الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط.

وجرى العرض بحضور وزير الشباب والثقافة محمد المهدي بنسعيد، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، وعدد من الخبراء والباحثين.