يعود تاريخها إلى 110 آلاف عام.. وزارة الثقافة المغربية تعرض بقايا عظمية لـ "أسد الأطلس"
عرضت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، مساء الجمعة، بقايا عظمية لـ"أسد الأطلس" يعود تاريخها إلى نحو 110 آلاف سنة.
جاء ذلك ضمن فعاليات معرض "أسد الأطلس.. أصداء زئير يمتد لآلاف السنين"، والذي احتضنته الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط.
وجرى العرض بحضور وزير الشباب والثقافة محمد المهدي بنسعيد، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، وعدد من الخبراء والباحثين.
وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بـ"الفيسبوك": إن المعرض "يهدف إلى تقديم اللقى الأثرية لأسود الأطلس وذلك لأول مرة، والتي تم اكتشافها في المواقع الأثرية المغربية مع تسليط الضوء على تاريخها الذي يمتد إلى آلاف السنين".
وشهدت الحديقة الوطنية تنظيم محاضرة حول "أسد الأطلس" بمشاركة باحثين ومتخصصين في علوم ما قبل التاريخ، قبل أن يتم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تهدف لحماية المواقع الجيولوجية.
وكان المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث (حكومي) أعلن شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اكتشاف بقايا عظمية لـ"أسد الأطلس".
وقال المعهد في بيان حينها إن "فريقا من باحثيه، وآخرين من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة إيكس مارسيليا بفرنسا، تمكن من العثور في موقع بيزمون بالصويرة (غرب) على بقايا عظمية لأسد الأطلس داخل مستويات أركيولوجية يعود تاريخها إلى ما بين 110 و100 ألف سنة".
وللمرة الأولى في تاريخ البحث الأثري - وفق المعهد - يجرى العثور على آثار لـ"أسد الأطلس"، الذي انقرض حديثا في المغرب، غرب المملكة بعدما عُرف وجوده في مناطق مختلفة.
وأوضح المعهد أن "مغارة بيزمون أتاحت العثور على آثار عديدة كان لها الأثر ليس فقط في التاريخ القديم بالمغرب ولكن أيضاً على تاريخ البشرية مثل أقدم حلي والتي يعود تاريخها إلى ما بين 142 ألف سنة و150 ألف سنة".
و"أسد الأطلس" أو "الأسد البربري" والذي يعرف أيضا بـ"الأسد النوبي" هو إحدى سلالات الأسود التي انقرضت في البرية خلال أوائل القرن العشرين، والتي استوطنت شمال أفريقيا.