هل يفقد توم كروز بريق "المهمة المستحيلة"؟

أظهر تقرير حديث من مجلة "فارايتي" استطلعت فيه آراء خبراء هوليوود نظرة متشائمة بشأن المستقبل الإبداعي والتجاري لسلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" التي يقوم ببطولتها توم كروز. وتتضمن السلسلة ثمانية أفلام ضخمة حققت أكثر من 4.7 مليار دولار حول العالم، وترتبط ارتباطا وثيقا باسم كروز، خاصة بسبب استعداده لأداء مشاهد خطيرة بنفسه كشخصية إيثان هانت.

وحقق الفيلم الأخير، "المهمة المستحيلة – الحساب الأخير"، إيرادات بلغت نحو 600 مليون دولار عالميا، إلا أن ميزانيته الضخمة التي اقتربت من 400 مليون دولار قلصت كثيرا من أرباحه؛ ما أثار المخاوف بشأن كفاءة التكلفة للسلسلة.

ويكشف "بطاقة الأداء" الجديدة من "فارايتي"، التي تقيم أكبر سلاسل الأفلام في هوليوود مثل عالم مارفل السينمائي (MCU)، عالم دي سي (DCU)، ستار وورز، وجيمس بوند، أن "المهمة المستحيلة" يكافح للحفاظ على نموه. فمنذ عام 2010 (باستثناء سنوات الجائحة ومع مراعاة أداء شباك التذاكر في 2025)، شهد الحساب الأخير زيادة بنسبة 16.4% فقط في الإيرادات المحلية مقارنةً بمتوسط السلسلة التاريخي، بينما انخفضت الإيرادات العالمية بنسبة 2.1%.

والأكثر إثارة للقلق هو تصنيف كفاءة التكلفة للسلسلة والذي بلغ -50.5%؛ ما يشير إلى أن الفيلم بالرغم من تحقيقه إيرادات مشابهة للأفلام السابقة، إلا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج قلص بشكل كبير من الأرباح. كما قيّم خبراء هوليوود "الصحة الإبداعية" و"الإمكانات التجارية" للسلسلة بشكل أدنى من منافسيها مثل عالم مارفل، ستار وورز، وجيمس بوند.

ويشير التقرير إلى أنه رغم كون "المهمة المستحيلة" سلسلة معروفة ومحبوبة، فإن أجزاءها المستقبلية تواجه تحديات كبيرة على الصعيدين الإبداعي والمالي. ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع النمو في الإيرادات، يشكك الخبراء في قدرة السلسلة على الحفاظ على مكانتها كأفلام ضخمة دون تجديد أو إعادة هيكلة جوهرية.