مصر تمنع البلوغرز من التصرف بأموالهم.. ماذا بعد؟

أعلنت جهات التحقيق المصرية عن اتخاذ إجراءات جديدة بحق عدد من البلوغرز المقبوض عليهم في قضايا إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغسل الأموال، ضمن الحملات الأمنية الموسعة التي نفذتها وزارة الداخلية أخيرا.

وشملت الإجراءات منع ثلاثة من أبرز البلوغرز من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، بينما يظل الراتب أو المعاش الحكومي مستثنى من هذا المنع باعتباره نفقة مؤقتة.

أخبار ذات علاقة القبض على البلوغر المصرية هاجر سليم لنشرها فيديوهات "خادشة"

ومنع البلوغر محمد شاكر محمد حمزة المعروف باسم "شاكر محظور دلوقتي"، من التصرف في أرصدته الشخصية أو حصته في شركات مصرية، بعد ضبطه من قبل وزارة الداخلية برفقة محمد هشام ربيع السعدني، الذي اتضح أنه مدير أعماله ويشارك في نشاطه الإجرامي.

وأسفرت التفتيشات عن ضبط هواتف محمولة، سيارة مرسيدس 300 GLC، سلاح ناري غير مرخص، جوهر مخدر، عدد من الساعات الفاخرة بينها ساعات مرصعة بالألماس، دفتر شيكات، عقود وحدات سكنية، ومبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه.

ورغم المضبوطات، أنكر شاكر ما نُسب إليه من اتهامات، مؤكّدا أن ظهوره على منصة "تيك توك" بدأ منذ عامين بعد استقالته من وزارة الداخلية، وأنه لا يمتلك مصدر دخل آخر.

كما منعت جهات التحقيق البلوغرز محمد عبد العاطي ومريم أيمن محمد الدسوقي المعروفة باسم "سوزي الأردنية" ووالديها، من التصرف في ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة، بعد ثبوت حيازتهم لممتلكات ومضبوطات مثيرة للجدل.

أخبار ذات علاقة بعد "المحتوى المنافي للآداب".. البلوغر بسنت محمد تواجه تهمة جديدة

وتبين أن سوزي الأردنية كانت تمتلك عند القبض عليها هاتفا (iPhone 16 Pro Max) ذهبي اللون، شقة بالقاهرة الجديدة، ومبلغ 139,682 جنيها على محفظة "اتصالات كاش" خاصة بها.