ميغان ماركل تتحدث عن فيديو رقصها المثير للجدل

كشفت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، عن سبب عودتها إلى منصات التواصل الاجتماعي بعد سنوات من الغياب، موضحة كيف تحمي نفسها من التعليقات السلبية والمتصيدين على الإنترنت.

وفي حديث صريح على بودكاست "ذا سيركت"، تطرقت ميغان إلى أسلوبها الهادئ في استخدام منصات التواصل، مؤكدة أنها تحرص على إيجاد التوازن بين مشاركة لحظات حياتها الشخصية وحماية صحتها النفسية.

وقالت ميغان ماركل إن قرار العودة إلى "إنستغرام" كان "مهمًا للغاية ومفرحًا"، مضيفة أنها تستخدم المنصة لمشاركة الفرح والاستمتاع، واللعب والاستكشاف في الأماكن العامة.

وتطرقت الدوقة إلى الفيديو المثير للجدل الذي نشرته احتفالًا بعيد ميلاد ابنتها ليليبت الرابع، حيث ظهرت فيه ترقص رقصة التويرك في شهرها الأخير من الحمل لتحفيز المخاض.

وأكدت ميغان أنها أرادت أن يرى الناس قصتها وحياتها الحقيقية بعيدًا عن الضجيج الإعلامي والانتقادات اليومية.

وأوضحت ميغان ماركل أنها تعتمد استراتيجية محددة على وسائل التواصل، بنشر ما تراه مناسبًا وعدم الالتفات لردود فعل الجمهور، سواء كانت إيجابية أم سلبية، مع تعطيل التعليقات على منشوراتها.

وأشارت إلى أن الفيديو لم يهدف لإثارة الجدل، بل كان محاولة لتقديم صورة مرحة وواقعية عن حياتها، مؤكدةً أن الحياة الحقيقية مستمرة خلف الكواليس.