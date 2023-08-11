علماء مصريون يكتشفون نوعا جديدا من الحيتان
اكتشف علماء مصريون نوعا جديدا من الحيتان كان يجوب المياه المصرية قبل 41 مليون عام، ويتميز بأنه أحد أصغر وأقدم أسلاف الحيتان المائية المعيشة المتطورة من أسلاف برمائية.
ووثق الفريق البحثي الاكتشاف في دورية كوميونيكيشن بيولوجي، التي تصدرها مؤسسة نيتشر العالمية، حيث تعد الورقة طفرة علمية لعلماء الحفريات المصريين، وهي ثاني دراسة يقودها فريق مصري يكتشف خلالها نوعا جديدا من الحيتان.
ودعمت الدراسة الجامعة الأميركية في القاهرة، وجامعة المنصورة، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وقال قائد الفريق البحثي المصري أستاذ علم الحفريات الفقارية بالجامعة الأمريكية في القاهرة هشام سلام إن "الحوت ينتمي إلى مجموعة من أسلاف الحيتان المنقرضة، وتمثل أول مراحل حياة الحيتان الكاملة في المياه بعد انتقال أسلافها إليها، ويطلق على عائلته حيتان الباسيلوصوريات".
وأضاف أن "الحوت المكتشف يملك أطرافا خلفية يمكن إطلاق اسم أرجل عليها لكنها لم تستخدم في المشي لحجمها الصغير"، مشيرا إلى أن "الحوت طور خصائص تشبه الأسماك كاستطالة الفقرات ونمو زعنفة الذيل وتحول الأطراف الأمامية إلى زعانف".
بدوره، أوضح المؤلف الرئيسي للدراسة عضو مجلس إدارة مركز المنصورة للحفريات الفقارية محمد سامح أن أحفورة الحوت عثر عليها في صخور من عصر الإيوسين في وادي الريان الجيولوجي بمنخفض الفيوم، مقدرا عمر الصخر الذي عثر فيه على الحوت بأكثر من 41 مليون سنة.
وأشار إلى أنه تم العثور على جمجمة وفكين، وأجزاء من عظام قاعدة اللسان (العظم اللامي) وأسنان والفقرة العنقية الأولى، موضحا أن الحسابات تظهر أن وزن الحوت يقدر بحوالي 187 كغم، فيما يقدر طوله بنحو 2.5 متر، ليكون أحد الأصغر حجما في العالم.
وأطلق الفريق البحثي اسم "توتسيتس" على جنس الحوت الجديد نسبة لملك مصر توت عنخ آمون، نظرا لكون الحوت كان ملكا للبحار في عصره، فيما أطلق اسم رياننسيس على النوع تخليدا للوادي الذي اكتشف فيه.