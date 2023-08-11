علماء مصريون يكتشفون نوعا جديدا من الحيتان

ودعمت الدراسة الجامعة الأميركية في القاهرة، وجامعة المنصورة، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وقال قائد الفريق البحثي المصري أستاذ علم الحفريات الفقارية بالجامعة الأمريكية في القاهرة هشام سلام إن "الحوت ينتمي إلى مجموعة من أسلاف الحيتان المنقرضة، وتمثل أول مراحل حياة الحيتان الكاملة في المياه بعد انتقال أسلافها إليها، ويطلق على عائلته حيتان الباسيلوصوريات".

وأضاف أن "الحوت المكتشف يملك أطرافا خلفية يمكن إطلاق اسم أرجل عليها لكنها لم تستخدم في المشي لحجمها الصغير"، مشيرا إلى أن "الحوت طور خصائص تشبه الأسماك كاستطالة الفقرات ونمو زعنفة الذيل وتحول الأطراف الأمامية إلى زعانف".

بدوره، أوضح المؤلف الرئيسي للدراسة عضو مجلس إدارة مركز المنصورة للحفريات الفقارية محمد سامح أن أحفورة الحوت عثر عليها في صخور من عصر الإيوسين في وادي الريان الجيولوجي بمنخفض الفيوم، مقدرا عمر الصخر الذي عثر فيه على الحوت بأكثر من 41 مليون سنة.