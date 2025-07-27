محمد خيري يبكي زياد الرحباني على المسرح (فيديو)

وثق مقطع فيديو جرى تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي للفنان السوري محمد خيري لحظة بكاء الأخير بحرقة على المسرح على رحيل الفنان اللبناني زياد الرحباني.

وظهر محمد خيري على مسرح أحد الأماكن السياحية في العاصمة اللبنانية بيروت وهو في حالة انهيار كبيرة وغير قادر على تمالك نفسه، أثناء عزف الفرقة الموسيقية أغنية "سألوني الناس"، استعدادًا لغنائها أمام صورة زياد الرحباني.

وتفاعل محبو زياد الرحباني مع مقطع الفيديو، وأبدوا حزنهم الكبير على رحيله الصادم، خاصة أنه كان موهبة فنية استثنائية وقدم للفن اللبناني والعربي العديد من الأعمال المميزة التي حققت نجاحًا كبيرًا.

ويذكر أن أغنية "سألوني الناس" تتمتع بقصة خاصة جداً، بدأت عام 1972، حين كانت فيروز تتمرن على دورها في مسرحية "المحطة"، وأصيب خلال هذه الفترة زوجها عاصي الرحباني بنزيف في رأسه، ولم يكن حاضراً أثناء البروفات والعروض، وهو الأمر الذي كان على غير عادته.

ووقتها دخل المستشفى، وكتب له شقيقه منصور الرحباني كلمات الأغنية، وكانت مثل رسالة شوق وانتظار من فيروز إلى زوجها المريض، ومن هنا بدأت رحلة ابنها زياد الرحباني الفنية، ولحن الأغنية وكان عمره لا يتجاوز الـ18 عامًا وقتها.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الراحل زياد الرحباني ظهر غد الاثنين من كنيسة "رقاد السيدة.. المحيدثة" بكفيا، وستُقبَل التعازي بدءاً من الساعة الـ11 صباحاً أي قبل دفن الراحل وحتى الساعة الـ6 مساءً في صالون الكنيسة.