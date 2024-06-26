مصر.. محامٍ ينتحر داخل المحكمة‎

في واقعة صادمة وغير معتادة، أقدم محام مصري على إنهاء حياته داخل المحكمة بعد صدور حكم بحبسه عامين.

شهدت الواقعة الحزينة مدينة بلقاس، محافظة الدقهلية، حيث تناول المحامي ( ع . ج. ع ) قرصًا سامًا مجهول المصدر داخل محكمة المدينة، وذلك بعد صدور حكم قضائي ضده من دائرة جنح مستأنف بلقاس، بالحبس في قضية تبديد إيصال أمانة.

ولفظ المحامي، الذي يبلغ من العمر 42 عاما، أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة بلقاس من المستشفى العام، بوصول شخص، مقيم في المدينة، مصابًا بحالة إعياء نتيجة تناول مادة سامة، وسرعان ما توفي.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى أقدم على التخلص من حياته نتيجة الصدمة التي أحس بها بعد صدور الحكم.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وبالعرض على جهات التحقيق، أمرت النيابة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.