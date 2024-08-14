عثرت مخابرات الجيش اللبناني على 5 جثث داخل منزل في حارة "الدير" ببلدة "كفرشيما"، بعدما اشتكى أهالي المنطقة من رائحة كريهة تنبعث من المنزل، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت السلطات الأمنية أن المنزل يقيم فيه شقيقان من عائلة "الفتى" مع والدتهما التسعينية، وسبق للجيران أن تقدموا بشكوى من أفعال غريبة تصدر عن الشقيقين إلى جانب اعتدائهما أحياناً على المارة في المنطقة.

وحصلت مخابرات الجيش على إذن قضائي للدخول إلى المنزل، لتعثر على 5 جثث من بينها جثة الوالد، فيما توارى الشقيقان عن الأنظار، وفق الوكالة، التي أكدت فتح تحقيقات لمعرفة هوية الجثث وملابسات وفاتها.

ونشر الإعلامي اللبناني عبدالله بعلبكي، فيديو عبر حسابه بمنصة "تيك توك"، تحدث فيه عن الجريمة، التي وصفها بـ"المروعة" وتشبه ما يحدث في أفلام الرعب.

وتساءل بعلبكي عن السبب وراء ارتكاب تلك الجريمة، لا سيما في ظل وجود شكاوى سابقة ضد الشقيقين.