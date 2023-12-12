عمرها أكثر من ألفي عام.. إيطاليا تعلن اكتشاف دارة رومانية فاخرة

أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف دارة رومانية فاخرة "دوموس" يعود تاريخها إلى أكثر من ألفي عام، تضم فسيفساء "لا مثيل لها" مكونة من أصداف وشظايا زجاج ورخام.

وقال وزير الثقافة جينارو سانجيوليانو، في بيان للوزارة، إن هذه الدارة الفاخرة التي بناها أثرياء الرومان تقع في قلب موقع الكولوسيوم الأثري، وهي "كنز أصيل".

وتمتد الدارة على طبقات عدة، "وما يجعل الاكتشاف استثنائيا هو وجود فسيفساء جدارية غير عادية لا مثيل لها بسبب تعقيد المشاهد التي أنشئت" فيها، وفق البيان.

وتُظهر الفسيفساء ثلاث سفن كبيرة تشق الأمواج باتجاه مدينة ساحلية تنتشر على جدرانها أبراج صغيرة وأروقة، في مشهد يشير إلى أن مالك الدارة الفاخرة انتصر في المعركة.