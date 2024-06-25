المغرب.. العثور على جثتين داخل منزل مهجور

عثر مواطنون مساء أمس الاثنين، على جثتي فتاة قاصر وشاب عشريني داخل أحد المنازل المهجورة في ضواحي مدينة تارودانت المغربية، في ظروف غامضة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن أسرة الفتاة (17 سنة)، كانت قد أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اختفائها منذ يوم الأحد الماضي، بعد أن غادرت منزلها بشكل مفاجئ نحو وجهة مجهولة، قبل أن يعثر عليها مع جارها العشريني مقتولين داخل منزل مهجور.