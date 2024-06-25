المغرب.. العثور على جثتين داخل منزل مهجور
عثر مواطنون مساء أمس الاثنين، على جثتي فتاة قاصر وشاب عشريني داخل أحد المنازل المهجورة في ضواحي مدينة تارودانت المغربية، في ظروف غامضة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن أسرة الفتاة (17 سنة)، كانت قد أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اختفائها منذ يوم الأحد الماضي، بعد أن غادرت منزلها بشكل مفاجئ نحو وجهة مجهولة، قبل أن يعثر عليها مع جارها العشريني مقتولين داخل منزل مهجور.
المعطيات الأولية، تفيد أن الشاب الهالك توفي جراء إصابته بطعنتين بالسلاح الأبيض على مستوى العنق، فيما يرجح أن تكون الفتاة قضت نحبها مخنوقة.
واستنفر هذا الحادث السلطات المحلية والدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية الذين انتقلوا إلى مسرح الجريمة، حيث تم نقل الجثتين إلى مستودع الأموات لإجراء التشريح الطبي.
ووفق المصادر ذاتها، فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات جميعها المحيطة بالقضية.