"ليل ناس إكس" يكسر صمته بعد اعتقاله في لوس أنجلوس

كسر مغني الراب ليل ناس إكس، صاحب أغنية "أولد تاون رود"، صمته بعد اعتقاله في لوس أنجلوس يوم الـ21 من أغسطس، واصفًا التجربة بأنها "مرعبة للغاية".

ونشر الفنان فيديو على حسابه في إنستغرام قال فيه: "ستكونون بخير يا رفاق... كانت الأيام الأربعة الماضية مرعبة، لكنكم ستكونون بخير".

وأوضحت شرطة لوس أنجلوس أن الاعتقال جاء بعد تلقيها بلاغًا عن "رجل عارٍ يسير في الشارع"، مضيفة أن الشخص حاول مهاجمة الضباط وأصاب ثلاثة منهم على الأقل. وأكدت لاحقًا تقارير TMZ أن المتورط هو مونتيرو لامار هيل، الاسم الحقيقي لمغني الراب.

وُجهت إلى ليل ناس إكس أربع تهم جنائية، منها ثلاث تهم بالاعتداء على ضابط وتهمة مقاومة مسؤول تنفيذي. واشتبهت السلطات في أنه كان تحت تأثير المخدرات وقت الحادثة؛ ما أدى إلى نقله إلى المستشفى ثم إلى سجن في فان نويس.

أُطلق سراحه لاحقًا بكفالة قدرها 75,000 دولار، مع شروط تتضمن الامتناع عن المخدرات والتسجيل في برنامج علاج خارجي. وأقر مونتيرو بالبراءة، وإذا أُدين قد يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات في سجن الولاية.

من جانبه، أكد والده، روبرت ستافورد، أن ابنه سيحصل على الدعم اللازم وقال: "فقط ادعوا له بالرحمة والمغفرة التي يمنحها الله للجميع. إنه في حالة نفسية رائعة".

يُذكر أن ليل ناس إكس اشتهر عالميًّا عام 2018 بأغنية "أولد تاون رود"، التي حققت نجاحًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وحققت له وللمغنية بيل راي سايرس أول جائزتي غرامي.