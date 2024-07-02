أفادت وكالة ميزان للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، أنه بأمر من المدعي العام في محافظة أردبيل شمال إيران، تم إغلاق مكان "حفل الرقص والغناء غير القانوني"، مضيفاً أنه "اُعْتُقِلَت المغنية المشهورة من العاصمة الأذربيجانية باكو "ممدوا معصومة غريب قيزي"، المعروفة بـ(دملا).

وفي الأيام الماضية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لهذه المطربة، وهي توجَد في إيران دون مراعاة الحجاب الإلزامي، وقيل إنها أحيت حفلاً في طهران وأردبيل.

وقال جلال آفاقي، المدعي العام في محافظة أردبيل، إنه "وفقًا للطلب الواسع النطاق لمواطنينا من النظام القضائي، تتم متابعة الأمر بجدية، وسيتم التعامل مع الأطراف المعنية بصرامة".

وقالت وكالة أنباء "ركنا" الإيرانية، إن المطربة الأذربيجانية البارزة "دملا" ظهرت في أردبيل وطهران بشكل "شبه عار" خلال إقامة عدد من الحفلات الغنائية.

ودملا، مغنية مشهورة من باكو، سافرت إلى مدينة تبريز شمال غرب إيران منذ عدة أيام، وقد رحب بها عدد من سكان هذه المدينة.

وأضافت الوكالة أن "عددًا كبيرًا من الأتراك الأذربيجانيين من أورميه وأردبيل ورشت قد جاؤوا لزيارتها في اليومين الماضيين".