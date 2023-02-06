بيونسيه الأكثر فوزاً بجوائز "غرامي" عبر التاريخ.. وهاري ستايلز يتفوق على أديل

وحصلت نجمة البوب على جائزة "غرامي" في فئة أفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة عن "رينيسانس" في الدورة الخامسة والستين من حفلة توزيع جوائز غرامي التي أُقيمت أمس الأحد في لوس أنجلوس، محطّمة رقم قائد الأوركسترا الشهير "جورج شولتي" الذي حصد خلال مسيرته الفنية 31 جائزة.

هاري ستايلز يتفوق على أديل

وفاز المغني البريطاني "هاري ستايلز" بجائزة "غرامي" عن أفضل ألبوم عن "هاريز هاوس"، في نتيجة مفاجئة إذ كان ألبوما بيونسيه وأديل المرشحين الأبرز في هذه الفئة.