بيونسيه الأكثر فوزاً بجوائز "غرامي" عبر التاريخ.. وهاري ستايلز يتفوق على أديل
أصحبت المغنية الأمريكية "بيونسيه" أكثر شخص ينال جوائز "غرامي" على الإطلاق، وذلك بعد فوزها حتى اليوم بـ 32 مكافأة.
وحصدت بيونسيه في حفل "غرامي" الأخير جائزة عن أفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة في هذا الاحتفال، الذي يعدّ الأهم في مجال الموسيقى.
وحصلت نجمة البوب على جائزة "غرامي" في فئة أفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة عن "رينيسانس" في الدورة الخامسة والستين من حفلة توزيع جوائز غرامي التي أُقيمت أمس الأحد في لوس أنجلوس، محطّمة رقم قائد الأوركسترا الشهير "جورج شولتي" الذي حصد خلال مسيرته الفنية 31 جائزة.
هاري ستايلز يتفوق على أديل
وفاز المغني البريطاني "هاري ستايلز" بجائزة "غرامي" عن أفضل ألبوم عن "هاريز هاوس"، في نتيجة مفاجئة إذ كان ألبوما بيونسيه وأديل المرشحين الأبرز في هذه الفئة.
وقال ستايلز خلال تسلمه الجائزة: "هذا الفوز لا يختبره الكثير من الأشخاص مثلي، وهو مذهل".
ونالت المغنية وعازفة الغيتار الأمريكية "بوني رايت" جائزة "غرامي" عن أغنية العام عن "دجاست لايك ذات"، ما شكّل مفاجأة أيضاً كون المرشحات الأبرز في هذه الفئة كنّ بيونسيه وتايلور سويفت وأديل.
أما جائزة تسجيل العام فذهبت إلى الأمريكية ليزو عن أغنيتها "أباوت دام تايم".
أما المغنية البريطانية أديل التي كانت من أبرز المرشحين لنيل جوائز غرامي، فحصلت على جائزة واحدة عن فئة موسيقى البوب، فيما نالت تايلور سويفت جائزة عن أفضل أغنية مصورة عن "أول تو ويل".