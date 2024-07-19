تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا لسيل من الانتقادات بسبب تصرف غير متوقع قامت به خلال حفل أحيته، أمس الخميس، ضمن فعاليات مهرجان بيروت في لبنان، الذي أقيم على خشبة مسرح واجهة بيروت البحرية.

وخلال الحفل الذي شهد حضورا واسعا، جلست إليسا على كرسي وطلبت من أحد أعضاء الفرقة أن يساعدها على خلع حذائها، بينما وضعت ساقا فوق أخرى.

وبررت إليسا فعلتها بأنها لم تعد تستطيع استكمال الحفل بالحذاء الذي يضغط على قدميها، في حين تولى عضو الفرقة نزع الحذاء من قدميها، واستكملت حفلها من دون حذاء.

واعتذرت إليسا للشاب، بسبب طلبها ذلك، إلا أن هذا الاعتذار لم يشفع لها أمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا تصرفها "غير لائق"، وإهانة كبيرة في حق الشاب.

وتداول عدد من النشطاء وصفحات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير الفيديو، موجهين انتقادات واسعة للمغنية اللبنانية، مبينين أنه كان من الممكن أن تذهب للكواليس وتقوم بتغيير حذائها، لا أن تطلب من شاب أن ينزع لها حذاءها.

ورأى فريق آخر أنه ليس من اللائق أن تغني إليسا "حافية القدمين" أمام الجمهور على المسرح، وكان من الممكن أن تستبدل الحذاء بآخر مريح، بحسب وصفهم.

ووسط هذه الانتقادات، دافعت أصوات عن الفنانة اللبنانية، واعتبرت أن تصرفها "عفوي"، واستعانت بالشاب لأنها لا تستطيع أن تنحني بجسدها لنزع الحذاء، بسبب فستانها المكشوف.