لقيت حسناء صينية تُدعى زوي سو يون هي، مصرعها على يد صديقها، ويُدعى آندي تشو في مدينة سياتل في أمريكا.

ووثقت كاميرا أمنية لأحد الجيران، تشو والضحية وهما يدخلان إلى المنزل حاملين بعض المواد الغذائية في الـ9 من شهر آب/أغسطس الجاري.

واعترف تشو، البالغ من العمر 26 عامًا، بقتل صديقته، وهي، من أصل صيني، في أثناء زيارتها له من هاواي خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب ما ذكر مكتب المدعي العام لمقاطعة كينج.

وقال ممثلو الادعاء إن تشو لفّ عنقها، واحتجزها تحت الماء في حوض الاستحمام، وكشف تشريح الجثة أنها عانت أيضا من صدمة قوية في رأسها ووجهها ورقبتها وصدرها وأطرافها، كما علقت كرة غولف في حلقها.

وشوهد تشو على الكاميرا في اليوم التالي، وهو يغادر المنزل بمفرده، إذ ظهر وهو يسحب شيئا من تحت قميصه، ملفوفا بما يبدو أنه منشفة، وفي وقت لاحق، نقله أصدقاؤه إلى المستشفى؛ لأنه كان يتصرف بطريقة غير عادية.

واكتشفت الشرطة جثة الممرضة بعد أن أبلغ الجيران عن تدفق المياه من منزل تشو، ولاحقا، ألقت الشرطة القبض عليه في المركز الطبي لجامعة واشنطن بعد أن تحرش بممرضة.

وأخبر الشرطة أنه في أثناء وجوده مع هي تناول حبتين من مادة "مولي"، ودخن الماريغوانا، مبينًا أنه ربما قتلها، فهو يحتفظ بذكريات خنقها، ولف رقبتها، وإمساكها تحت الماء في حوض الاستحمام.

ورجح أنه كسر رقبتها، و"يتذكر أنها كانت تنزف من أنفها"، وبعد ذلك سحبها من حوض الاستحمام، وحاول إنعاشها بوسائل غريبة، بما في ذلك "رش مسحوق الآساي على جسدها بالكامل"، و"وضع كرة تشبه كرة الجولف في فمها لإصلاح فكها".

وأشار تشو إلى أنه كان يواعد "زوي هي" منذ شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وإنها وصلت للتو من هاواي، حيث كانا يدرسان في نفس المدرسة الثانوية.

وجهت إلى تشو تهمة القتل من الدرجة الأولى، وتم تحديد قيمة الكفالة الخاصة به بمبلغ 5 ملايين دولار، ومن المقرر أن تكون جلسة محاكمته المقبلة في الـ28 من شهر آب/أغسطس الجاري.