مناهضة لتأجير الأرحام تقتحم السجادة الحمراء في كان السينمائي
اقتحمت ناشطة نسوية السجادة الحمراء أثناء فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي 2023، للتنديد باستئجار الأرحام.
وتخطت الناشطة التي تنتمي إلى مجموعة "SCUMs" النسوية، الشريط الأحمر، وهي ترتدي دعامة ترمز لبطن امرأة مكتوب عليها "Surrogacy"، ما تعني "الأم البديلة" باللغة العربية.
وعلقت المجموعة على واقعة الاقتحام عبر صفحتها الرسمية عبر "إنستغرام" بالقول، إن "الناشطة اقتحمت السجاد الأحمر وهي ترتدي فستانًا أحمرَ؛ للتنديد باستئجار الأرحام، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصناعة السينما".
وأكدت المجموعة، أن "تأجير الأرحام هو إقراض لأجساد النساء من أجل حمل أطفال يتم تسليمهم عند الولادة لمن يأمرهن".
واعتبرت أن "جميع إجراءات تأجير الأرحام دون استثناء وبغض النظر عن طبيعة ومحتوى العقد المبرم بين الطرفين، تقوم على استغلال المرأة لقدرتها على الإنجاب".
وتقدر قيمة تأجير الأرحام على مستوى العالم بـ 14 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 129 مليار دولار العام الحالي.
وانطلق مهرجان كان السينمائي يوم الثلاثاء 16 مايو/ آيار، وسيستمر إلى يوم السبت 27 مايو/ آيار الجاري في مدينة كان في الريفيرا الفرنسية.
وكانت الناشطة نفسها قد اقتحمت السجادة الحمراء لمهرجان "كان" الموسم الماضي، وهي عارية الصدر من أجل إدانة عمليات الاغتصاب التي ارتكبت في أوكرانيا بعد اندلاع الحرب من قبل روسيا.
يشار إلى أن مجموعة "SCUMs" تستوحي اسمها من بيان يعود تايخه إلى الستينيات من القرن المنصرم، وتعرف أعضاء المجموعة أنفسهن على أنهن ناشطات راديكاليات من أجل مقاومة العنف الذي يرتكبه الرجال على النساء والقضاء على الظلم الواقع عليهن من جذوره.