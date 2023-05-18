مناهضة لتأجير الأرحام تقتحم السجادة الحمراء في كان السينمائي

وعلقت المجموعة على واقعة الاقتحام عبر صفحتها الرسمية عبر "إنستغرام" بالقول، إن "الناشطة اقتحمت السجاد الأحمر وهي ترتدي فستانًا أحمرَ؛ للتنديد باستئجار الأرحام، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصناعة السينما".

وأكدت المجموعة، أن "تأجير الأرحام هو إقراض لأجساد النساء من أجل حمل أطفال يتم تسليمهم عند الولادة لمن يأمرهن".

واعتبرت أن "جميع إجراءات تأجير الأرحام دون استثناء وبغض النظر عن طبيعة ومحتوى العقد المبرم بين الطرفين، تقوم على استغلال المرأة لقدرتها على الإنجاب".