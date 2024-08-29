مجهول يسكب القهوة الساخنة على رضيع ويفر هاربا (صور)

نشرت الشرطة الأسترالية صورًا جديدة لرجل مطلوب بتهمة سكب قهوة ساخنة على طفل رضيع في حديقة "هانلون" في كوبرارو.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي، حين اقترب رجل مجهول الهوية من عائلة كانت تستمتع بنزهة، وألقى القهوة الساخنة على الطفل الذي يبلغ من العمر 9 أشهر وفر هاربًا.

وبحسب الصحيفة أصيب الطفل بحروق خطيرة على 60% من جسده؛ حيث طالت وجهه وصدره وذراعيه.

وقال الأطباء إنه تم نقل الطفل على وجه السرعة إلى مستشفى كوينزلاند للأطفال لتلقي العلاج الطارئ، حيث خضع لعملية جراحية دقيقة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن حالة الطفل الصحية مستقرة الآن، لكنه يحتاج إلى متابعة مكثفة وتغيير متواصل للضمادات تحت التخدير على مدى الأسابيع المقبلة.

من جانبها، عبرت والدة الطفل عن صدمتها وألمها للصحف المحلية، قائلةً "شعرت بالعجز التام، كان من المفترض أن أحميه، لكنني لم أتمكن من فعل أي شيء."

ووصفت صديقة العائلة التي تواجدت في النزهة، المشهد المروع، مؤكدةً أنها حاولت مطاردة المعتدي، وتقديم الإسعافات الأولية للطفل حتى وصول المسعفين.

وأدانت الشرطة المتهم، ووصفته بأنه "قاس وجبان"، مؤكدة أنها تعمل بكامل جهدها للعثور عليه لنيل العقاب، الذي يستحقه، والتحقيق في أسباب إقدامه على الجريمة المروعة.