كيف تؤثر "شيخوخة الدماغ" على الأنشطة اليومية للأفراد؟

مع تقدم الأفراد في العمر، يخضع التفاعل المعقد بين الدماغ والوظائف المعرفية إلى تغيرات كبيرة؛ ما يؤثر في النهاية على الأنشطة اليومية والقدرة على العيش بشكل مستقل.

وبحسب تقرير نشره موقع المعهد الأمريكي للصحة، فإن فهم هذه التغييرات أمر بالغ الأهمية، لتعزيز عملية الشيخوخة الصحية.

تطور القدرات المعرفية

ويتحكم الدماغ في عدد لا يحصى من الوظائف المعرفية، بما في ذلك الذاكرة، وصنع القرار، والمهارات التنظيمية، من بين أمور أخرى.

ومع تقدم العمر، تصبح بعض التغييرات في أنماط التفكير شائعة؛ إذ قد يواجه كبار السن تأخيرات في استرجاع الكلمات، ويواجهون تحديات في تعدد المهام، كما يواجهون انخفاضًا طفيفًا في مدى الانتباه.

ومع ذلك، فإن الشيخوخة تؤدي أيضًا إلى تغييرات معرفية إيجابية؛ إذ أبرزت العديد من الدراسات أن كبار السن غالبا ما يمتلكون مفردات أكبر وفهما أعمق لمعاني الكلمات مقارنة بنظرائهم الأصغر سنا.

كما تساهم ثروة المعرفة المتراكمة على مر السنين في تعزيز القدرات المعرفية؛ ما يدفع الباحثين إلى التعمق في كيفية تطبيق كبار السن لهذا المخزون الواسع من الحكمة.