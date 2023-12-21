دراسة تكشف تأثير الشكوكولاتة على النساء

كشفت نتائج دراسة يابانية أن تناول الشوكولاتة يوميا، لمدة ثمانية أسابيع، يقلل من المشاعر السلبية والاكتئاب والقلق.

وتحتوي الشوكولاتة على مركبات تؤثر على الحالة المزاجية للنساء في منتصف العمر وتجعلهن أكثر سعادة وفق دراسة يابانية.

الباحث الرئيسي في الدراسة، البروفيسور ماساكازو تيراوتشي، بين أن نتائج الدراسة أشارت إلى أن مستخلص الكاكاو لدى النساء في منتصف العمر يقلل من الاكتئاب والتعب والقلق ويحسن المزاج الإيجابي.