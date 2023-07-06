"أنا أحق بأولادي".. معاناة‭ ‬أمهات مصريات مع قوانين الولاية

وظهرت بوادر لإصلاح القانون الذي يعود إلى 71 عاما، والذي واجه حملة انتقادات على صفحات التواصل الاجتماعي في شهر رمضان الماضي بعد عرض مسلسل (تحت الوصاية) الذي أظهر معاناة أرملة مصرية مع القانون.

وخلال الجلسة الافتتاحية لجلسات المحور المجتمعي في الحوار الوطني المصري، وهو حوار سياسي، تمت مناقشة عدد من التوصيات لتعديل قانون الوصاية على المال، وعبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب، الذي عقد في منتصف يونيو حزيران الماضي، عن استعداده للتعاون "بكل ما يمكنه عمله" لتحقيق تلك التعديلات.

كما أشار المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى الوصول إلى "توافق وشيك" لبعض القضايا ومنها "تعديلات جوهرية" تخص قانون الوصاية على المال دون توضيح تفاصيلها.

وقال بعض المحامين والنشطاء لـ"رويترز"، إن قوانين الوصاية بشكلها الحالي غير عادلة للأمهات بمختلف أوضاعهن الاجتماعية، لعدم حصول الأم على نفس الصلاحيات مثل الأب في الأمور الخاصة بتعليم وأموال وسكن وسفر الأبناء القصّر.

وقالت إلهام عيدروس، وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية، وهو حزب تحت التأسيس، والتي قدمت نيابة عن الحزب عددا من التوصيات المقترحة لتعديل قانون الوصاية على المال خلال الحوار الوطني، إن الأزمة تكمن في نظرة القانون الحالي للمرأة.

وتابعت: "المشكلة مشكلة أهلية قانونية للمرأة ودورها في الأسرة سواء أثناء الحياة الزوجية أو بعد انقضائها سواء بوفاة الزوج أو بالانفصال... المراكز القانونية للأب والأم غير متساوية أساسا".

وترى عيداروس أن القانون الحالي "لم يعد مناسبا لهذا العصر" وأضافت أن الحزب قدم مقترحا ينص على أن تكون "الولاية مشتركة للأبوين على الطفل أثناء الحياة الزوجية بمساواة كاملة بالمراكز القانونية"، على أن يحدد القانون ما يمكن للأبوين إقراره سويا أو منفردين.

وأوضحت روثنا بيجوم الباحثة في مجال حقوق المرأة بمنظمة هيومن رايتس ووتش لـ"رويترز"، أن انفراد الأب بالولاية الطبيعية هو الوضع السائد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واصفة تلك القوانين بأنها "تمييزية ضد المرأة"، وطالبت مصر "بضمان تمتع الوالدين بنفس الحقوق والمسؤوليات التي تراعي مصالح الطفل الفضلى كاعتبار أساسي".

"قمة في الظلم"

وكانت دعاء وهي أم مصرية مطلقة، قد رُفض طلبها في أحد البنوك بمدينة الإسكندرية المصرية بسحب مبلغ مالي من حساب ابنها القاصر في ديسمبر كانون الأول الماضي، مطالبين بإمضاء من الأب على المعاملة البنكية.