"أنا أحق بأولادي".. معاناة أمهات مصريات مع قوانين الولاية
لا تزال الأم المصرية تعاني من بعض القوانين غير المنصفة لها ولأولادها، فلم تستطع فاطمة سيد نقل أولادها من المدرسة إلا بوجود الأب الذي يعاني من وعكة صحية منعته من المجيء للمدرسة.
وبحسب قانون رقم 119 لعام 1952، يعد الأب هو الولي الطبيعي للقُصّر، ويشمل القانون الولاية على المال والنفس. ويحدد القانون أيضا أنه في حالة وفاة الأب، يصبح الجد للأب وليا شرعيا للقصر.
وظهرت بوادر لإصلاح القانون الذي يعود إلى 71 عاما، والذي واجه حملة انتقادات على صفحات التواصل الاجتماعي في شهر رمضان الماضي بعد عرض مسلسل (تحت الوصاية) الذي أظهر معاناة أرملة مصرية مع القانون.
وخلال الجلسة الافتتاحية لجلسات المحور المجتمعي في الحوار الوطني المصري، وهو حوار سياسي، تمت مناقشة عدد من التوصيات لتعديل قانون الوصاية على المال، وعبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب، الذي عقد في منتصف يونيو حزيران الماضي، عن استعداده للتعاون "بكل ما يمكنه عمله" لتحقيق تلك التعديلات.
كما أشار المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى الوصول إلى "توافق وشيك" لبعض القضايا ومنها "تعديلات جوهرية" تخص قانون الوصاية على المال دون توضيح تفاصيلها.
وقال بعض المحامين والنشطاء لـ"رويترز"، إن قوانين الوصاية بشكلها الحالي غير عادلة للأمهات بمختلف أوضاعهن الاجتماعية، لعدم حصول الأم على نفس الصلاحيات مثل الأب في الأمور الخاصة بتعليم وأموال وسكن وسفر الأبناء القصّر.
وقالت إلهام عيدروس، وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية، وهو حزب تحت التأسيس، والتي قدمت نيابة عن الحزب عددا من التوصيات المقترحة لتعديل قانون الوصاية على المال خلال الحوار الوطني، إن الأزمة تكمن في نظرة القانون الحالي للمرأة.
وتابعت: "المشكلة مشكلة أهلية قانونية للمرأة ودورها في الأسرة سواء أثناء الحياة الزوجية أو بعد انقضائها سواء بوفاة الزوج أو بالانفصال... المراكز القانونية للأب والأم غير متساوية أساسا".
وترى عيداروس أن القانون الحالي "لم يعد مناسبا لهذا العصر" وأضافت أن الحزب قدم مقترحا ينص على أن تكون "الولاية مشتركة للأبوين على الطفل أثناء الحياة الزوجية بمساواة كاملة بالمراكز القانونية"، على أن يحدد القانون ما يمكن للأبوين إقراره سويا أو منفردين.
وأوضحت روثنا بيجوم الباحثة في مجال حقوق المرأة بمنظمة هيومن رايتس ووتش لـ"رويترز"، أن انفراد الأب بالولاية الطبيعية هو الوضع السائد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واصفة تلك القوانين بأنها "تمييزية ضد المرأة"، وطالبت مصر "بضمان تمتع الوالدين بنفس الحقوق والمسؤوليات التي تراعي مصالح الطفل الفضلى كاعتبار أساسي".
"قمة في الظلم"
وكانت دعاء وهي أم مصرية مطلقة، قد رُفض طلبها في أحد البنوك بمدينة الإسكندرية المصرية بسحب مبلغ مالي من حساب ابنها القاصر في ديسمبر كانون الأول الماضي، مطالبين بإمضاء من الأب على المعاملة البنكية.
ووصفت دعاء، القانون الحالي بكونه "قمة في الظلم" وأنه يشكل "ضررا على مصالح الأطفال".
وقالت انتصار السعيد، المحامية ورئيسة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، إن انفراد الأب والجد بتلك الحقوق كثيرا ما يتسبب في صعوبات تواجهها الأمهات وبالأخص في حالات الانفصال أو الطلاق بغرض مضايقة الأم، مثل قيام بعض الآباء بنقل الأطفال إلى مدارس بعيدة عن محل سكن الأم، أو نقل الأطفال من مدارس خاصة إلى مدارس حكومية.
وأضافت: "احنا محتاجين قانون جديد ينصف النساء ويراعي المصلحة الفضلى للنساء، محتاجين إن ده يُتضمن في قانون الأحوال الشخصية الجديد، يعمل توازن ما بين فكرة الحفاظ على أموال الأطفال وحقوقهم وفي نفس الوقت الحفاظ على كرامة النساء".
وأكدت إيمان، إحدى الأمهات المصريات اللائي تحدثن مع "رويترز" وطلبن جميعا ذكر اسمهن الأول فقط، تعرضها لمضايقات مثل التي وصفتها السعيد من زوجها السابق فور انفصالهما وقبل وقوع الطلاق بشكل رسمي؛ إذ رفض طلبها بأن يُلحق ابنتهما بإحدى رياض الأطفال.
وتمتد المعاناة في حالة الأرامل إلى مواجهة المجالس الحسبية والمعروفة أيضا بالنيابة الحسبية، وهي إحدى الهيئات القضائية التابعة لمحكمة الأسرة وتختص بالإشراف على أموال القصر وفاقدي الأهلية، إذ إنه بحسب قانون رقم 119 لعام 1952، "في حالة وفاة الجد تنتقل الوصاية على القصر إلى الأم".
وتقول آية حيدر، وهي محامية أحوال شخصية، إن "دور المجالس الحسبية هو الحفاظ على أموال القصر"؛ ولذلك يتوجب على من بحوزته الوصاية سواء كانت الأم أو الجد أو شخص آخر الحصول على موافقة المجلس قبل أي إجراءات تخص أموال وممتلكات القصّر مثل المعاملات البنكية، أو البيع والشراء.
وفي كثير من الأحيان تستغرق إجراءات طلبات سحب الأموال ما يقرب من ثلاثة أشهر حتى تحصل الأم على الموافقة، أما في حالة الطلبات الخاصة بالبيع والشراء، ذكرت بعض النساء أن الإجراءات قد تستغرق أكثر من عام.
وكانت هذه تجربة نهى التي "اصطدمت بالواقع" بعد أن توفي زوجها عام 2019، وأصبحت هي الوصي القانوني على ابنها الوحيد نظرا لوفاة الجد للأب.
قوبل طلب نهى بسحب مبلغ 10 آلاف جنيه مصري لصيانة سيارة القاصر - والتي تعد هي المسؤولة عنها أمام القانون - بالرفض، وكان سبب الرفض هو قيامها بسحب مبلغ لدفع المصروفات الدراسية في شهر مارس آذار الماضي، وأبلغها القاضي أن عليها الانتظار لشهر يوليو تموز لتتقدم بأي طلبات جديدة.
وفي جلسة أخرى، أبدى القاضي اعتراضه على تكلفة الدروس الخصوصية بالمنزل متسائلا: "وليه تديله درس خاص في البيت؟ ده راجل عنده 14 سنة ما ينزل ياخد هو الدرس برا، وليه تاكسي مخصوص يوصله؟".
وتصف نهى شعورها "بالذل والمهانة" في إحدى الجلسات بعد أن قال لها القاضي: "دي آخر مرة تاخدي فيها فلوس وآخر مرة هصرفلك".
تقول: "حسيت إني بتعامل معاملة المتهمة وإني بيتحقق معايا، مش واحدة شايلة المسؤولية".