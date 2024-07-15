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مغامر يتفاجأ بعدد ضخم من الحيتان تحيط به (فيديو)

مغامر يتفاجأ بعدد ضخم من الحيتان تحيط به (فيديو)
تعبيريةالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
15 يوليو 2024، 11:31 ص

في مشهد نادر وصادم، وجد المغامر توم وادينجتون نفسه محاطًا بمجموعة ضخمة من الحيتان الطيارة ذات الزعانف الطويلة خلال إبحاره في المحيط الأطلسي، متوجهًا من نيوفاوندلاند إلى إنجلترا.

ونشر وادينجتون في حسابه بإنستغرام، تفاصيل اللحظة التي أحاطت به الحيتان بعد هطول أمطار غزيرة.

وعلق قائلًا "تأتي مجموعة من الحيتان حول القارب لتلعب، أنا أحب ذلك ولكني أخشى أن يصطدموا بقاربي، إنهم قريبون جدًا".

وأشار وادينجتون إلى سماعه صوت الحيتان، وهي تنفخ الفقاعات، ووصف المشهد بالمذهل والمخيف في آن واحد، معبرًا عن قلقه من اصطدام الحيتان بالقارب.

وأفاد الطاقم الذي يراقب رحلة وادينجتون من اليابسة بأن الحيتان سبحت بعيدًا في نهاية المطاف؛ ما سمح للمغامر بمواصلة رحلته الشاقة عبر 2000 ميل بحري لجمع الأموال لصالح جمعية "Mind Charity" الخيرية التي تدعم الصحة العقلية.

قاربالمحيط الأطلسي

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