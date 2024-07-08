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وسيلة كيت ميدلتون للتواصل مع أطفالها خلال تلقي علاج السرطان

وسيلة كيت ميدلتون للتواصل مع أطفالها خلال تلقي علاج السرطان
كيت ميدلتون برفقة زوجها الأمير ويليام وأطفالهماالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
08 يوليو 2024، 10:20 ص

تضطر الأميرة كيت ميدلتون خلال خضوعها للعلاج الكيميائي لقضاء ساعات طويلة خارج المنزل، بعيدًا عن أطفالها الأمير جورج 10 أعوام، والأميرة شارلوت 8 أعوام، والأمير لويس 5 أعوام.

وخلال ساعات علاجها في عيادة لندن، قالت مصادر ملكية إن الأميرة حرصت على الاتصال بأطفالها عبر تطبيق "فيس تايم"، إذ يتيح لها رؤيتهم والتفاعل معهم من خلال الفيديو.

وفيما كان الأمير ويليام يعتني بالأطفال في منزل أديلايد الريفي في وندسور، كانت كيت تستخدم هذه التقنية للتواصل معهم.

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كما أشار الخبراء في العلاقات الملكية إلى أن كيت وويليام يحاولان توفير حياة طبيعية قدر الإمكان لأطفالهما، إذ لا يزالان يحرصان على أخذهم إلى المدرسة، كما يحضرون فعالياتهم الرياضية والموسيقية، على الرغم من مرض كيت. 

 وفي العام الماضي، انتقلت العائلة من لندن إلى وندسور، لتوفير بيئة أقل حضرية لأطفالهم.

وبالرغم من الانتقال إلى منزل أصغر، لا مكان فيه لمربية الأطفال ماريا تيريون، إلا أنها تعيش في سكن خاص قريب تتكفل به العائلة المالكة.

كيت ميدلتونالعائلة المالكة في بريطانيا

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