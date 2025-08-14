مأساة في تركيا.. موظف طوارئ يتلقى خبر غرق ابنه

فوجئ موظف في قسم الطوارئ والإنقاذ في تركيا، ببلاغ عن غرق فتىً في نهر محلي، قبل أن يكتشف بأن الغريق الذي يحتاج إلى مساعدة عاجلة هو ابنه.

ومما زاد من صدمة الموظف، أن فرق الإنقاذ التي ذهبت للمكان بناء على البلاغ الذي مرره لها، عثرت على الفتى وقد توفي.

ووقعت الحادثة الحزينة في ولاية ديار بكر في جنوب تركيا، عندما كان "عسكري غولتيكين" في العمل يتلقى اتصالات الطوارئ على الرقم 112.

وفجأة، استقبل الرجل البلاغ الأكثر حزناً في مسيرته، عندما علم أن فتى يدعى محمد غولتيكين" عمره 15 عاماً غرق في النهر، ويحتاج لفرقة إنقاذ للبحث عنه وانتشاله.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن الأب المفجوع مرر البلاغ سريعًا، لتتوجه فرق من الغواصين والإسعاف والدرك إلى الموقع.

وأظهر مقطع فيديو وصور من مكان حادث الغرق، عدداً كبيراً من سيارات فرق الإنقاذ والأهالي قرب النهر، وهو عبارة عن قناة ري زراعية، حيث هرع الجميع للمساعدة.

لكن جهود إنقاذ الفتى انتهت بانتشال جثته بعد أن فارق الحياة غرقًا، ليتسلمها والده ويشرف على دفن ابنه.