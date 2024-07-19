اعتقلت شرطة في العاصمة العراقية بغداد شخصًا أقدم على تعذيب ابنته بعد تعليقها في مروحة سقف قبل أن يقتلها.

وقال مصدر برتبة ضابط في شرطة بغداد، لـ"إرم نيوز"، إن "شخصًا أقدم على قتل ابنته، التي لا يتجاوز عمرها ١١ عامًا، بعد تعذيبها بطريقة بشعة".

وأوضح أن "الأب نقل ابنته إلى المستشفى مدعيًا أنها سقطت من سلالم المنزل، إلا أن الأطباء، وبعد إجراء الكشف على جسم الضحية وجدوا عشرات الكدمات الناجحة عن تعنيف بعصا خشبية".

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وأشار الضابط العراقي إلى أن "ضباط التحقيق، واستنادًا إلى تقرير الطب الشرعي، فتحوا تحقيقًا بالحادث لينهار بعدها والدها معترفًا بجريمته".

وبين أن "الأب اعترف صراحة بتعنيفه الطفلة وضربها، وبعد كشف الأدلة الميدانية تبين أن الوالد علّق ابنته بمروحية سقف وجلدها وعذَّبها".

ولم يفصح الأب عن الأسباب الحقيقية لارتكابه جريمته هذه، إلا أنه اكتفى بالإشارة إلى الانتقام من زوجته (والدتها) لانفصاله عنها، بحسب المصدر.