كشف الفنان كريم عبد العزيز عن "سر قديم" يحكم علاقته بالمسرح بمناسبة عرض مسرحيته "السندباد" حاليا ضمن فعاليات مهرجان "العلمين" بمصر.

وقال إنه تعلم على يد الفنان المصري علاء ولي الدين الذي رحل في 2003 عددا من الأدعية والأوراد الخاصة التي يجب أن يقولها قبل صعوده خشبة المسرح بدقائق، مشيرا إلى أنها تمنحه الثبات والتركيز والتوفيق في مواجهة الجماهير دون حواجز.

وقال إن أحد هذه الأوراد هو "اللهم صلي، وسلم على سيدنا محمد، صلاة عبد قلت حيلته، ورسول الله وسيلته، وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم، ففرج عنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم".

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وشدد في تصريحات تلفزيوينة على أن الطبيعة الخاصة للمسرح تجعل المواجهة المباشرة مع الجمهور "مخيفة" بشكل يختلف تماما عن السينما أو المسلسلات، مشيرا إلى أنه فكر في التراجع عن تقديم العرض في اللحظات الأخيرة بسبب رهبة المسرح.

ويمثل عرض "السندباد" عودة كريم عبد العزيز إلى فن المسرح بعد غياب سنوات، ويشاركه في بطولتها كل من نيللي كريم، ومصطفى خاطر، وسامي مغاوري، والفنانة ويزو.

وفي إطار من الكوميديا الفانتازية، تحكي المسرحية قصة "عمر أبو الهول" (كريم عبد العزيز) الذي يعثر بالمصادفة داخل إحدى المقابر الفرعونية على قلادة سحرية تعيده في الزمن إلى عصر السندباد.

ولأن الجميع ظنوا أن عمر هو السندباد ذاته، رغم محاولاته المتكررة أن يشرح لهم حقيقة الأمر، استغل تلك الفرصة ليقوم بمجموعة من المغامرات.