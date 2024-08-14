صعّدت المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب أزمتها مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وطرحت أغنيتين جديدتين عبر قناة دشنتها على منصة "يوتيوب"، الثلاثاء.

وكشفت شيرين عن أغنيتين هما "بتمنا أنساك" و"اللي يقابل حبيبي"، محذرة شركة "روتانا" من حذفهما، وفق "القاهرة 24".

وأكدت المغنية المصرية أنها ستطالب بتعويض ضخم لا يقل عن 100 مليون دولار في حال حذفت "روتانا" الأغاني الجديدة.

واتهمت شيرين شركة "روتانا" بالسعي لاحتكارها في مجال إحياء الحفلات الغنائية واللايف فقط؛ نظراً لأن مكاسبها أكبر، مؤكدة أن ذلك ليس ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين.