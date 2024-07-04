الفنان توفيق عبد الحميد يتعرض لأزمة صحية "شديدة"

تعرض الفنان المصري توفيق عبد الحميد، لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، منعته من الخروج من المنزل بتوصية من الطبيب، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتواصل مراسل "إرم نيوز" في مصر مع مصدر مقرب من الفنان توفيق عبد الحميد، للتعرف على تفاصيل حالته الصحية؛ إذ أوضح أنه يعاني من مشاكل بالظهر والقدم منذ فترة طويلة؛ ما جعله يستخدم "العكاز" خلال السنوات الماضية.

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وأضاف المصدر أنه خلال الأيام الأخيرة شعر بآلام "لا تحتمل"، والأطباء أعطوه مسكنات قوية، وأمروه بعدم الحركة، وعدم الخروج من المنزل تحت أي ظرف، بحسب أقواله.

وكان الفنان توفيق عبد الحميد، أعلن اعتزاله التمثيل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كاشفا أن سبب الاعتزال هو ظروفه الصحية وليس لأحد من قريب أو بعيد سبب في قراره.

وطالب الفنان المصري الجميع بضرورة احترام رغبته في عدم الحديث عن أي تفاصيل أخرى تخص قراره.