دون وظيفة.. فتاة تحقق نصف مليون دولار خلال عام واحد

نجحت شابة أمريكية في تحقيق إيرادات مالية تجاوزت نصف مليون دولار أمريكي في عام واحد فقط.

ولم تُضطر سيدة الأعمال جولي بيرننجر، البالغة من العمر 35 عامًا، من الخروج من منزلها أو التوجه للعمل، فقد تمكنت من حصد النجاح، وجمع الثروة من خلال العمل فقط على الإنترنت.

ووفق شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، كانت بيرننجر تعمل مهندسة في شركة "أمازون" قبل سنوات قليلة من إطلاق مشاريعها الخاصة من المنزل عبر الإنترنت، وما لبثت أن حققت إيرادات من الإنترنت وصلت في عام واحد إلى نصف مليون دولار.

وبدأت رحلة السيدة الأمريكية العام 2015، عندما أطلقت مدونتها الخاصة على الإنترنت، بينما كانت لا تزال في "أمازون"، ما أدخل عليها عشرات الآلاف من الدولارات، دون الحاجة للعمل حقًا أو الارتباط بعمل رسمي.

وفي العام 2017، أطلقت متجرها الإلكتروني لبيع المواد القابلة للطباعة مثل بطاقات الاحتفال، الأمر الذي درَّ عليها المزيد من الدخل المالي.

ولم تكتفِ بيرننجر بذلك، بل شاركت بتأسيس شركة دورات عبر الإنترنت مع زميل لها، في العام 2019، حيث كانت الدورة تعلّم المستخدمين كيفية تأسيس متجر إلكتروني، والتي حققت من خلالها كذلك دخلاً إضافيًا، قبل أن تطلق عملاً جديدًا مع زميلها ذاته.

ونتيجة لكل هذا، تمكنت "بيرننجر" من تحقيق أرباح وصلت إلى نصف مليون دولار في 2023، ودرَّت عليها مدونتها فقط مبلغ 35 ألف دولار، بينما تقول إنها لا تقضي الكثير من الوقت في متجرها الإلكتروني، إنما حوالي الساعة وربع الساعة يوميًا، معلقة: "يمكن أن يعمل بشكل آلي، لكنه بحاجة للتحسين كل عام، وإضافة منتجات جديدة أو تحسين القديمة إن كنت ترغب في الاستمرار".