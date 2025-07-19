وفاة مأساوية لألماني إثر سقوطه من منحدر جبلي في النمسا

سقط رجل ألماني (54 عاماً) من فوق جبل في النمسا، ولقي حتفه أمام المجموعة التي كانت ترافقه خلال التنزه.

وأعلنت الشرطة النمساوية، اليوم السبت، أن الرجل كان في رحلة جبلية بمنطقة مونتافون بولاية فورارلبرح، برفقة 4 ألمان آخرين عندما تعثر أثناء نزوله من ممر تسيمبايوخ الجبلي.

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وسقط الرجل من ارتفاع يتراوح بين 80 و100 متر عبر منحدر صخري. وتأخر وصول المساعدة إليه.

ونُقلت جثته، برفقة بقية أفراد المجموعة، إلى الوادي على متن مروحية تابعة للشرطة.

ويُعد ممر تسيمبايوخ وجهة شهيرة للتجول الجبلي لمسافات طويلة.

ووفقاً للشرطة، يتطلب هذا المسار ثباتاً في القدمين.

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وقبل شهر واحد فقط، تعرّض رجل ألماني (50 عاماً) لحادث أودى بحياته أثناء تنزهه في ممر تسيمبايوخ، حيث فقد توازنه على أرض زلقة وسقط من منحدر عشبي شديد الانحدار في وادٍ صخري.