ممثلة فرنسية: رأيت جيرار دوبارديو يعتدي جنسيًّا على نساء

أكدت الممثلة الفرنسية "أنوك غرينبرغ" في مقابلة مع مجلة "إيل"، أن "كل من عمل مع النجم الفرنسي جيرار دوبارديو يعرف أنه يعتدي على النساء".

وقالت الممثلة البالغة 60 عامًا التي تستنكر "الصمت المطبق" في الأوساط السينمائية إن "جميع الذين عملوا مع دوبارديو يعرفون أنه يعتدي على النساء"، موضحة أيضًا أنها شاهدت الممثل "يفعل ذلك" خلال تسعينيات القرن الفائت.

ومن خلال تصريحها هذا، تسعى غرينبرغ التي كانت شريكة حياة المخرج برتران بلييه القريب من جيرار دوبارديو، إلى دعم الممثلة "شارلوت أرنو" التي اتهمت النجم الفرنسي باغتصابها مرتين في منزله الباريسي في آب/أغسطس 2018، حين كانت تبلغ 22 عامًا. ووُجهت لبطل فيلم "سيرانو دو بيرجوراك"، تهمة "الاغتصاب" و"الاعتداء الجنسي" في كانون الأول/ديسمبر 2020.